Son Dakika Haberleri: Ek Görüntüler)  Çipras, Binali Yıldırım ile Görüştü

Ek Görüntüler)  Çipras, Binali Yıldırım ile Görüştü

1 saat önce

Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile biraraya geldi.

Ek Görüntüler)  Çipras, Binali Yıldırım ile Görüştü, System.String[]


Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'daki Ruhban Okulu ziyaretinin ardından Dolmabahçe'ye gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Çipras ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde karşıladı. Binali Yıldırım Çipras ve yanındakilere önce sarayı gezdirdi, daha sonra görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ikiliye eşlik etti. Çipras'ın Binali Yıldırım ziyareti toplam bir buçuk saat sürdü. 

Ziyaretin ardından Aleksis Çipras ve beraberindekiler Beyoğlu'nda bulunan  Yunanistan Başkonsolosluğu'na geçti.

Ek görüntüler

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-Yıldırım'ın Çipras'ı karşılaması

-Sarayın bahçesini gezmeleri

-Sarayı gezmeleri

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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-Çipras'ın gelişi

-Binali Yıldırım'ın Çiprası karşılaması

-Çipras'ın çıkışı

-Çipras'ın konsolosluğa girişi - Tiftikçi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:37 Kaynak: DHA

Alexis Tsipras, Yunanistan, Binali Yıldırım, Güncel
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