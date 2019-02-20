Son Dakika Haberleri: Ek Görüntüler) İstanbul'da Vapur Seferleri İptal

Ek Görüntüler) İstanbul'da Vapur Seferleri İptal

1 saat önce

Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Ek Görüntüler) İstanbul'da Vapur Seferleri İptal, System.String[]
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Ek görüntü

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-ÜSKÜDAR

-Şehir hatları iskelelerinden görüntüler

-Bekleyen vatandaşlar

- Marmaray Üsküdar İstasyonu

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz'daki sisten görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:22 Kaynak: DHA

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