Ek Görüntüler) İstanbul'da Vapur Seferleri İptal
1 saat önce
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA
- İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Ek görüntü
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-ÜSKÜDAR
-Şehir hatları iskelelerinden görüntüler
-Bekleyen vatandaşlar
- Marmaray Üsküdar
İstasyonu
Görüntü Dökümü:
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-Boğaz'daki sisten görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:22 Kaynak: DHA
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