Son Dakika Haberleri: Ek Görüntülerle) Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı

Ek Görüntülerle) Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı

1 saat önce

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHABakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Ek Görüntülerle) Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı, System.String[]
Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının görüntüsü

-Olay yeri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

İstanbul, Bakırköy, Güncel
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