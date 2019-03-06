Ek Görüntülerle) Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı
1 saat önce
Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHABakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralının görüntüsü
-Olay yeri
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:52 Kaynak: DHA
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