(ek görüntülerle) BEYOĞLU'NDA ÇETE SAVAŞLARI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Beyoğlu'nda 3 farklı olayda 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından düzenlenen operasyonda saldırılara katılan çete üyelerinden 4'ünün yakalandığı ancak çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

ÇETE LİDERLERİ HALEN ARANIYOR

Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşanan ikinci çatışmaya ait görüntülerde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde çete üyelerinin kalaşnikof silahlarla karşı taraftaki kişilere düzenleyip 1 kişiyi yaraladığı saldırı anları görülüyor. Fetihtepe Mahallesi'nde yine aynı gruplar arasında yaşanan 3'üncü olayda da 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda üç ayrı olayda uzun namlulu silahlarla birbirlerine saldıran iki çete arasında yaşanan çatışmalara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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