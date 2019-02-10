Son Dakika Haberleri: Ek Görüntülerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi İnşaatı'nda İncelemelerde Bulundu

Ek Görüntülerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi İnşaatı'nda İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ek Görüntülerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi İnşaatı'nda İncelemelerde Bulundu, System.String[]


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.

Ek görüntüler:

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-Caminin içinden görüntüler 

-İncelemelerde bulunması

-Simit ve kestane ikram etmesi

-Hatıra fotoğrafı çektirmesi

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın çıkışı

-Aracına binerken vatandaşlarla selamlaşması

-El sallaması

-Aracına binmesi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:05 Kaynak: DHA

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