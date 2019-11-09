Son Dakika Haberleri: (Ek görüntülerle geniş haber) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son Dakika Güncel (Ek görüntülerle geniş haber) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

(Ek görüntülerle geniş haber) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

7 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

(Ek görüntülerle geniş haber) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU, System.String[]

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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EK/

-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi

GEÇİLEN/

-Polisin arama yapması

-Uyuşturucunun bulunma anı

-Evdeki aramalar

-Genel ve detaylar


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:58 Kaynak: DHA
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