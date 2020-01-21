(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA KAR KÜREME ARAÇLARI HAZIR BEKLİYOR - Son Dakika

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-Kar küreme aracı şoförü ile röp.

Kar yağışı Çatalca ve Silivri 'den İstanbul 'a giriş yaptı. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra kar küreme araçları yollarda bekletiliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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