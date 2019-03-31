Son Dakika Haberleri: Ek Görüntülerle) İstanbul'da Sandıklar Kapandı Oylar Sayılıyor

Ek Görüntülerle) İstanbul'da Sandıklar Kapandı Oylar Sayılıyor

1 saat önce

Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Murayt SOLAK - Cemil ÖZDEMİR- Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHAİstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.

Ek Görüntülerle) İstanbul'da Sandıklar Kapandı Oylar Sayılıyor, System.String[]
Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Murayt SOLAK - Cemil ÖZDEMİR- Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL, DHA

İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.

İstanbul'da saatlerin 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Sandıkların açılması

-Oy sayımı

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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