Son Dakika Haberleri: Ek Görüntülerle) İstanbul'da Yoğun Sis

Ek Görüntülerle) İstanbul'da Yoğun Sis

1 saat önce

Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor.

Ek Görüntülerle) İstanbul'da Yoğun Sis, System.String[]
Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - Cengiz ÇOBAN-Onur MERİÇ-Murat SOLAK/İstanbul DHA

İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor.

Özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Üsküdar'da bir ambulans trafik nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. 

Ek görüntüler

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-Haliç'te trafik

-Cevizlibağ D-100 karayolu

-Metrobüslerden inen yolcular

-Üsküdar'dan görüntü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz'daki sisten görüntüler

-İskelelerden görüntü

Trafikten görüntü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

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