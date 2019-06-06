Son Dakika Haberleri: (Ek görüntülerle) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ
Son Dakika Güncel Haber

(Ek görüntülerle) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ

57 dakika önce

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti.

(Ek görüntülerle) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ, System.String[]

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA 
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü. 

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Denize girenlerden görüntü
-Yoğunluktan görüntü
-Genel ve detaylar 


 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Şile, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Ek görüntülerle) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]