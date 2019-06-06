(Ek görüntülerle) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı 'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile 'yi tercih etti. Bayramı İstanbul 'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.

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