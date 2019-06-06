(Ek görüntülerle) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ
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Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Denize girenlerden görüntü
-Yoğunluktan görüntü
-Genel ve detaylar
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