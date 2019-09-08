(Ek görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYETE 2 GÖZALTI
1 saat önce
İstanbul DHAİstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:46 Kaynak: DHA
DHA İstiklal Caddesi
'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) sabah saatlaerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin Gayrettepe
'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Şüphelinin fotoğrafları
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