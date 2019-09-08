Son Dakika Haberleri: (Ek görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYETE 2 GÖZALTI
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(Ek görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYETE 2 GÖZALTI

1 saat önce

İstanbul DHAİstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

(Ek görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYETE 2 GÖZALTI, System.String[]
İstanbul DHA
İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) sabah saatlaerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Şüphelinin fotoğrafları


İstanbul Teknik Üniversitesi, İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:46 Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
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