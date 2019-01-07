Ek Görüntülerle)kar Yağışı İstanbulluları İş Çıkışı Yakaladı
1 saat önce
Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar İstanbulluları iş çıkış yakaladı. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak trafikte aşırı bir yoğunluk yaşanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 20.30 sıralarında yüzde 27 seviyelerinde.
Görüntü Dökümü:
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- Taksim
'den kar yağışı
-İstiklal Caddesi
-Karda şemsiye açanlar
- Sarıyer
'den kar yağışı
- Yenibosna
'dan görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:40 Kaynak: DHA
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