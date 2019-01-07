Son Dakika Haberleri: Ek Görüntülerle)kar Yağışı İstanbulluları İş Çıkışı Yakaladı

Ek Görüntülerle)kar Yağışı İstanbulluları İş Çıkışı Yakaladı

1 saat önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ek Görüntülerle)kar Yağışı İstanbulluları İş Çıkışı Yakaladı, System.String[]
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar İstanbulluları iş çıkış yakaladı. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak trafikte aşırı bir yoğunluk yaşanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 20.30 sıralarında yüzde 27 seviyelerinde.

Görüntü Dökümü:

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- Taksim'den kar yağışı

-İstiklal Caddesi

-Karda şemsiye açanlar

- Sarıyer'den kar yağışı

- Yenibosna'dan görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Kar, Güncel
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