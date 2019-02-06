Son Dakika Haberleri: Ek Görüntülerle) Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi

Ek Görüntülerle) Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Ek Görüntülerle) Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi, System.String[]
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı yakınları da hastane önüne geldi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ//

-Ambulansların hastaneye girişi

-Acil önünde bekleyenler

-Hastaneden detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ//

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:35 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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