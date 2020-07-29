(ek görüntülerle) KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR DENETİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

(ek görüntülerle) KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR DENETİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KURBAN bayramı öncesi, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi.

KURBAN bayramı öncesi, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli olarak gerçekleştirilen denetimler 13.00'a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nce, yaklaşan kurban bayramı öncesi ülke genelinde Türkiye Güven Huzur Denetimi yapıldı. İstanbul'da da 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim'de, şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak kontrol edildi. Kişiler hakkında genel bilgi taraması (GBT) yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüpheli buldukları araçları tek tek durdurdu. Araç içinde kontroller yapılırken, vatandaşların üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimler 13.00'a kadar sürecek. ek görüntü ///////////////// KADIKÖY -Cadde üzerine denetim yapan polis ekipleri-Araçların durdurulması-Vatandaşların üst aramalarının yapılması-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)-Denetimlere katılan polis helikopteri KADIKÖY -Cadde üzerine denetim yapan polis ekipleri-Araçların durdurulması-Vatandaşların üst aramalarının yapılması-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)-Denetimlere katılan polis helikopteri -Genel ve detay - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:48

Kaynak: DHA

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