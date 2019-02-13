Son Dakika Haberleri: Ek Görüntülerle) - Maltepe'deki Market Soygunu Anı Kamerada

Ek Görüntülerle) - Maltepe'deki Market Soygunu Anı Kamerada

8 saat önce

MALTEPE7de markete giren bir kişi, kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra bin lirayı alıp kayıplara karıştı.

Ek Görüntülerle) - Maltepe'deki Market Soygunu Anı Kamerada, System.String[]
MALTEPE7de markete giren bir kişi, kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soygun anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Filiz Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Bir kişi, kapanış saatini bir süre beklediği markete girdi. Kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getiren soyguncu, kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alıp koşarak kaçtı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market önünde bir süre bekleyen soyguncu, içeri girerek bir şeyler alır gibi yapıp kasaya geliyor. Soyguncu kamera açısının göremeyeceği şekilde montuna gizlediği silahını kasiyer kadına gösteriyor. Ardından kadından kasadaki paraları vermesini istiyor. Bunun üzerine kasiyer kadın, paraları soyguncuya veriyor. Paraları alan soyguncu hızla marketten çıkarak uzaklaşıyor.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 04:59 Kaynak: DHA

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