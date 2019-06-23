(ek görüntülerle) OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ, OYLARIN SAYIMINA BAŞLANDI (1)
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Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN-Cemil ÖZDEMİR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN-Cemil ÖZDEMİR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayımına başlandı. Bazı sandıklarda oy sayım işlemleri de bitti.
Görüntü Dökümü:
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-Son oy verme işlemleri
-Sadıkların açılması
-Oyların sayımı
-Detaylar
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