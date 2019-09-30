Son Dakika Haberleri: (Ek görüntülerle)SANCAKTEPE'DE GENÇ KIZ KALDIRIMDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
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(Ek görüntülerle)SANCAKTEPE'DE GENÇ KIZ KALDIRIMDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

9 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.

(Ek görüntülerle)SANCAKTEPE'DE GENÇ KIZ KALDIRIMDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU, System.String[]
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Zahide A.(16) silahla karnından vurulmuş halde evinden çıktı ve kaldırıma yığıldı. Zahide A.'yı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede evde bir adet ruhsatsız silah bulundu. Polis, Zahide A.'nın birlikte yaşadığı anne ve ağabeyini, ifadelerini almak üzerine emniyete götürdü. Zahide A.'nın mahalle sakinlerine evde çarşaflı bir kişiyle karşılaştığını ve o kişinin kendisini vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Zahide A. ameliyata alınırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olayın yaşandığı ev
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Mahalle sakini ile röp
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Polise ifade veren kadın
-Genç kızın yığıldığı kaldırımda bulunan eşarp
-genel ve detay



Sancaktepe, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:23 Kaynak: DHA
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