(Ek görüntülerle) TARİHİ SURLARDA ÇÖKME TEHLİKESİ; YOL TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika

(Ek görüntülerle) TARİHİ SURLARDA ÇÖKME TEHLİKESİ; YOL TRAFİĞE KAPATILDI
İSTANBUL'un tarihi surlarında meydana gelen çökmenin ardından Sulukule Caddesi trafiğe kapatıldıİstanbul'un tarihi surları günümüzde artık ayakta kalma savaşı veriyor.
İSTANBUL'un tarihi surlarında meydana gelen çökmenin ardından Sulukule
Caddesi trafiğe kapatıldı
İstanbul'un tarihi surları günümüzde artık ayakta kalma savaşı veriyor. Surların Sulukule Caddesi bölümünde geçtiğimiz gece kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Daha önce taş parçalarının düşmesine karşı önlem olarak surlara asılan filenin de yırtıldığı görüldü.İncelemenin ardından Sulukule Caddesi trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yola barikatlar ve sac levhalar konularak trafiğe kapatılan yola 'Yıkılma tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır' tabelası asıldı. Kapatılan yol ve surlar havadan da görüntülendi
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:51 Kaynak: DHA
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