(Ek görüntülerle)- ÜSKÜDAR'DA ÇEKİCİNİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL KEBAPÇIYA GİRDİ - Son Dakika

Üsküdar 'da freni boşaldığı öne sürülen çekici kamyonunun çarptığı park halindeki otomobil kebapçı dükkanına girdi. Olay anında içeride bulunan 2 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle işyerinde hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Tevfik Öztürk'ün cadde üzerinde park ettiği 34 BV 6816 plakalı çekici kamyonunun freni boşaldı ve hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen kamyon, kebapçı dükkanı önünde yine park halinde bulunan 34 DY 4810 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kebapçı dükkanının içine girdi. Olay sırasında dükkanda bulunan bir çaycı ve dükkan sahibinin eşi kazadan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kebapçıda ise hasar oluştu.

"EŞİMİ KENARA ALMASA BELİNDEN AŞAĞISI KOPMUŞTU"

Hastaneye kaldırılan kadının dükkan sahibinin eşi, "Arabada iki kişi oturuyormuş, otururken dizi mi değiyor, eli mi değiyor. İmdat freni aşağıya düşüyor ve bu arabayı alıyor dükkana sokuyor. Dükkanın içinde eşim var. Kardeşimiz eşime, 'Abla gel çay içelim.' demiş. Benim eşimi iki çayla kenara alıyor. Otururken dükkanın içine arabalar giriyor. Yani kardeş, eşimi çayla kenara almasa benim eşimin belinden aşağısı kopmuştu. Adamın arabası kullanılmaz hale geldi. Dükkanımız hasar gördü. Eşimi, ambulansla gönderdim. Allah muhafaza can kaybı olmadı" dedi.

ÇEKİCİNİN KAYDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan çekicinin kontrolden çıkıp, kaymaya başladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç hareket etmeye başlıyor. Ön tarafta oturan bir kişi araçtan korkuyla iniyor. Araç daha sonra önündeki otomobile çarpıyor.

- İstanbul