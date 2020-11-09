(Ek Görüntüyle)AVCILAR'DAKİ YABANCI UYRUKLULARIN PARTİSİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika

(Ek Görüntüyle)AVCILAR'DAKİ YABANCI UYRUKLULARIN PARTİSİNE CEZA YAĞDI

09.11.2020 19:05
(Ek Görüntüyle)AVCILAR'DAKİ YABANCI UYRUKLULARIN PARTİSİNE CEZA YAĞDI, System.String[]

AVCILAR'da bir gece kulübünde, yabancı uyruklu kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

AVCILAR'da bir gece kulübünde, yabancı uyruklu kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüntülere yansıyan partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yapıldığı ve toplamda 72 bin 450 lira para cezası uygulandığı duyuruldu.

Koronavirüs vakalarının son zamanlarda gösterdiği artışa rağmen Avcılar'da bir gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi. Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı. Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı. Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüntülere yansıyan partinin düzenlendiği gece kulübüne dün saat 02.55'te baskın yapıldığı ve eğlence partisinde bulunan kişilere Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca toplamda 72 bin 450 lira para cezası uygulandığı duyuruldu.

- İstanbul

Doğum Günü Partisi, Koronavirüs, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek Görüntüyle)AVCILAR'DAKİ YABANCI UYRUKLULARIN PARTİSİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika


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