Son Dakika Haberleri: (Ek Görüntüyle)ESENYURT'TA ALACAĞINI İSTEYEN KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ
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(Ek Görüntüyle)ESENYURT'TA ALACAĞINI İSTEYEN KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

47 dakika önce

Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bir kişi, evine gelerek borcunu istediği için tartıştığı kayınbiraderini silahla ateş ederek öldürdü.

(Ek Görüntüyle)ESENYURT'TA ALACAĞINI İSTEYEN KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ, System.String[]

Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir kişi, evine gelerek borcunu istediği için tartıştığı kayınbiraderini silahla ateş ederek öldürdü. Şüpheli eşiyle birlikte eve gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Yenikent Mahallesi 660. Sokak üzerinde bulunan binadaki evde meydana geldi. İddiaya göre, ablasının evine gelen Hasan Ö. eniştesi emekli astsubay Metin M.'den alacağı olan parayı istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Metin M., silahını çıkararak Hasan Ö.'nün boynuna iki el ateş etti. Hasan Ö. ablasının da olduğu sırada yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Metin M. ile eşini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek inceleme başlattı. Ekiplerinin inclemesinin ardından Hasan Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Sağlık ekipleri
-Polis ekipleri
-Sokaktaki hareketlilik
-Şüpheli ile eşinin polis otosuna bindirilerek götürülmesi
Detaylar



Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:46 Kaynak: DHA
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