Son Dakika Haberleri: Ek Görüntüyle) Esenyurt'ta İş Yerinde Patlama: 1 İşçi Ağır Yaralandı

Ek Görüntüyle) Esenyurt'ta İş Yerinde Patlama: 1 İşçi Ağır Yaralandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHAEsenyurt'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

Ek Görüntüyle) Esenyurt'ta İş Yerinde Patlama: 1 İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Esenyurt'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. 

Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

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-İşyerinde ekiplerin incelemeleri

-Polisin çalışması

-Kurutma makinaları

-İşyerinin dışarıdan görüntüsü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

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