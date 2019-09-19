Son Dakika Haberleri: (ek görüntüyle ) küçükçekmece'deağaçlık alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

(ek görüntüyle ) küçükçekmece'deağaçlık alanda yangın

1 saat önce

Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yanındaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.

(ek görüntüyle ) küçükçekmece'deağaçlık alanda yangın, System.String[]

Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yanındaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile Mekanize Piyade Birliği'ne bağlı askerler müdahale etti.
Yangın saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece Halkalı'da bulunan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yanında bulunan kuru otluk ve ağaçlık  alanda başladı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alanın geniş olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kaldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin bahçesine kadar geldi.
Yangının sirayet ettiği güzergahta bulunan araçlar uzaklaştırıldı. Çevre ilçelerden çağırılan takviye itfaiye ekipleri ile birlikte Mekanize Piyade Birliği'ne bağlı askerlerin ortak çalışması ile yaklaşık bir saat sonra yangın tamamen kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Yanan otluk alan
- İtfaiye ekipleri ile askerlerin yangına müdahalesi
-Yangın sonrası arazinin görünümü
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi
Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:38:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ek görüntüyle ) küçükçekmece'deağaçlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]