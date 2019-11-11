Son Dakika Haberleri: (Ek görüntüyle) - Uzun süre düşündü, otobüsü çalıştırdı, kamerayı kapattı
Son Dakika Güncel (Ek görüntüyle) - Uzun süre düşündü, otobüsü çalıştırdı, kamerayı kapattı

(Ek görüntüyle) - Uzun süre düşündü, otobüsü çalıştırdı, kamerayı kapattı

7 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

(Ek görüntüyle) - Uzun süre düşündü, otobüsü çalıştırdı, kamerayı kapattı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde  Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğunda oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu  1 kişi ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Otobüsün güvenlik kamera görüntüleri  tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.


- İstanbul
Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:01 Kaynak: DHA
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