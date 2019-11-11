(Ek görüntüyle) - Uzun süre düşündü, otobüsü çalıştırdı, kamerayı kapattı
7 saat önce
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:01 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğunda oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişi ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.
Otobüsün güvenlik kamera görüntüleri tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.
- İstanbul
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