Son Dakika Haberleri: Ek Göstergenin Kapsamlı Genişletilmelidir"

Ek Göstergenin Kapsamlı Genişletilmelidir"

45 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek Gösterge konusu ve düzenlemesi, bu kadar medyanın gündemine gelene kadar Meclisin gündemine gelseydi, bugün zaman ve enerjimizi daha farklı alanlara harcayabilirdik" dedi.

Ek Göstergenin Kapsamlı Genişletilmelidir
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek Gösterge konusu ve düzenlemesi, bu kadar medyanın gündemine gelene kadar Meclisin gündemine gelseydi, bugün zaman ve enerjimizi daha farklı alanlara harcayabilirdik" dedi. Kamuoyunda merak konusu olan ve geçtiğimiz günlerde İbrahim Kalın'ın açıklamalarına da konu olan ek gösterge beklentilerini yineleyen Yalçın, "Ek Gösterge konusu ve düzenlemesi, bu kadar medyanın gündemine gelene kadar Meclisin gündemine gelseydi, bugün zaman ve enerjimizi daha farklı alanlara harcayabilirdik" dedi. 3600 ek göstergeye ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından ortaya konan vaadi hem desteklediklerini hem de yetersiz bulduklarını ifade eden Yalçın, bazı meslek gruplarının hiç olmaması, bazılarının ise sınırlı sayıda olmasını anlamsız ve adaletsiz olarak nitelendirdi.

"Ek gösterge konusunda 3600 kapsamına alınacaklar bir an önce netleşmeli, diğer unvan ve kadrolarda görev yapanlar da ek gösterge düzenlemesine dahil edilmelidir" diyen Yalçın Yardımcı hizmetlerin de ek gösterge hakkından mahrum edilmemesi gerektiğini söyledi. Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda unvan, kadro ve kurum ayırımının ortadan kaldırılıp, lisans, lise ve ön lisans mezunlarının tamamının ek gösterge kapsamına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel
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