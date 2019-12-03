Son Dakika Haberleri: Ek gündem madde teklifleri Başkan Akay'ı da şaşırttı
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Ek gündem madde teklifleri Başkan Akay'ı da şaşırttı

7 saat önce

Seyhan Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları başladı.

Ek gündem madde teklifleri Başkan Akay'ı da şaşırttı, System.String[]

Seyhan Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları başladı. 24 maddeden oluşan meclis gündemine 5 madde daha eklendi. 4 maddenin eklenmesinden sonra beşinci maddenin de eklenmesi teklifinden haberi olmadığını söyleyen Başkan Akif Kemal Akay, "Bu teklifi ben de şuan duyuyorum" dedi.


Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes tarafından açıldı.


CHP Grup Başkanvekili Av. Fadime Geçioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, CHP Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, İYİ Parti Meclis Üyesi Sultan Zeynep Erciyes ve AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tunç'un gündem dışı konuşmalarından sonra, gündem ve usul hakkında söz alan CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, gündeme 4 madde daha eklenmesi ile ilgili teklifleri sundu. Başkan Akif Kemal bu teklifleri sıra ile oyladı. Teklifler ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıtalara 2020 yılında yapılacak ek ödemelerle ilgili teklifin verilmesine Başkan Akif Kemal Akay çok şaşırdı. Akay, AK Partili üyelerin gündeme ek madde ilave edilmesi ile ilgili eleştirilerini haklı bularak, "Bu son tekliften benim de haberim yoktu, bu teklifi şuan ben yeni duyuyorum" diyerek hayretini gizleyemedi.


Akay, geçen ay yapılan meclis toplantısında ek madde sunulmamasını istemişti. Bu ek madde teklifleri hakkında meclis üyelerinin ve grup başkanlarının bir hatası olmadığını söyleyen Akay, "Bu yanlışlık idarenin hatasıdır. Daha düzgün gündem yapılmalıdır. İlçemiz için gündem maddeleri daha önceden iyi düşünülüp yapılması gerekirdi. Bundan sonra bu ek maddeleri ben de kabul etmeyeceğim" dedi.


Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Küçükdikili Mahallesi 4189 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan belediyeye ait SEYMER binasının zemin katında bulunan yerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adına Aile Destek Merkezi projesinde kullanılmak amacında tahsis edilmesi ve tahsis işlemi için yapılacak protokollerde belediye başkanına yetki verilmesi teklifi ile ikinci madde olan Pınar Mahallesi, 10441 Ada 2 Parselin Güneybatısına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak sosyal tesis alanı yapılmasına ait plan değişikliği teklifi ilgili komisyonlara oy birliğiyle kabul edildi. - ADANA

Akif Kemal Akay, Mustafa Tunç, Aralık, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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