Son Dakika Haberleri: (Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
Son Dakika Güncel Haber

(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

6 dakika önce

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit gece trafiğe kapatıldı.

(Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu, System.String[]
FATİH  Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit gece trafiğe kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu. 
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı  Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. Öte yandan 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 49 seviyesine ulaştı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE YOĞUNLUK
FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı. Alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne yönelen sürücüler yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

(9


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:36 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı 15 Temmuz sonrası ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan ünlü damat adayı Melih Erdem, takipçilerinden özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 09:42:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Ek hava fotoğraflarıyla) FSM'DE 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]