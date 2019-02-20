Son Dakika Haberleri: Ek Hava Fotoğraflarıyla)  Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı

Ek Hava Fotoğraflarıyla)  Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı

1 saat önce

Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.

Ek Hava Fotoğraflarıyla)  Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı, System.String[]
Yılmaz  BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:56 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı

Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ek Hava Fotoğraflarıyla)  Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]