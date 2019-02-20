Ek Hava Fotoğraflarıyla) Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı
1 saat önce
Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.
Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA
) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı, Kartal
'da çöken 8 katlı Yeşilyurt
apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:56 Kaynak: DHA
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