Son Dakika Haberleri: (EK İPTALLER)İSTANBUL DHA- İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.
Son Dakika Güncel (EK İPTALLER)İSTANBUL DHA- İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ. - Son Dakika

(EK İPTALLER)İSTANBUL DHA- İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.

6 saat önce

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.

(EK İPTALLER)İSTANBUL DHA- İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ., System.String[]

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VE İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.

İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ile  İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı : 07: 45

Kadıköy- Sarıyer: 07: 50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07: 55

Beşiktaş - Adalar : 07: 30

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07.30

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50

Bursa- Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07: 50


İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:46 Kaynak: DHA
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