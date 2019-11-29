Son Dakika Haberleri: (EK İPTALLER) İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Son Dakika Güncel (EK İPTALLER) İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. - Son Dakika

(EK İPTALLER) İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

6 saat önce

İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

(EK İPTALLER) İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi., System.String[]

İstanbul Şehir Hatları ile  İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı : 07: 45

Kadıköy- Sarıyer: 07: 50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07: 55

Beşiktaş - Adalar : 07: 30

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy 07.30

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50

Bursa- Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07: 50


İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı
Galatasaray, Milanlı yıldız Ricardo Rodriguez'e kancayı taktı Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı Galatasaray'ın gündemindeki Rodriguez'un menajeri konuştu: Transfer görüşmesine açığız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 14:22:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (EK İPTALLER) İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]