(EK İPTALLER) İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı : 07: 45

Kadıköy- Sarıyer: 07: 50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07: 55

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 07.50

Bursa- Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07: 50