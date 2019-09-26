Ek / istanbul'da deprem; avcılar'da caminin minaresi yıkıldı
38 dakika önce
KRİZ MASASI OLUŞTURULDUAvcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Avcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kriz masasının deprem ardından ortaya çıkan şikayet ve hasarları değerlendireceği açıklandı.
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