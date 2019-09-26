Son Dakika Haberleri: Ek / istanbul'da deprem; avcılar'da caminin minaresi yıkıldı
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Ek / istanbul'da deprem; avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

38 dakika önce

KRİZ MASASI OLUŞTURULDUAvcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Ek / istanbul'da deprem; avcılar'da caminin minaresi yıkıldı, System.String[]

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Avcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kriz masasının deprem ardından ortaya çıkan şikayet ve hasarları değerlendireceği açıklandı.


Yıldırım Turan, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
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