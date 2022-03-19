(ek kaza görütüsüyle) İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR BERABERİNDE GELDİ - Son Dakika
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(ek kaza görütüsüyle) İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR BERABERİNDE GELDİ

19.03.2022 14:09
(ek kaza görütüsüyle) İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR BERABERİNDE GELDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Yollardaki sürücülerden bazıları araçlarıyla iş yerlerine girmekten son anda kurtulurken, bazıları da kaza yaparak durabildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ise kazalara neden oldu. Şişli'de Ayazma Deresi Caddesi'nde, kayan otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Ayrıca, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 06 COF 592 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (ek kaza görütüsüyle) İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR BERABERİNDE GELDİ - Son Dakika


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