Ek kontenjana başvuracaklara ön lisans tavsiyesi - Son Dakika

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrası boş kalan kontenjanlara başvurular başladı. Ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, "Hem puan olarak biraz daha düşük olması hem de çalışacak öğrenciler için uygun zaman oluşturması açısından ikinci öğretime öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini pekiştirme hem de mezun olduktan sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler" dedi.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 380 bin 172 toplam ön lisans kontenjanına 349 bin 785 öğrenci yerleşti, 30 bin 387 kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanlar için ek tercih başvuruları ise başladı. Başvurular 23 Eylül tarihlerine kadar yapılabilecek.

Ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi veren İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, "Örgün öğretimle ikinci öğretim arasında derslerin işlenişi ve içeriği açısından herhangi bir fark yok" dedi.

"EŞİT ŞARTLARA SAHİP"

Ön lisans ikinci öğretim programlarının tek önemli farkının ders saatleri olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, "Örgün öğretimde dersler genellikle gündüz saatlerinde yapılırken, ikinci öğretimde dersler akşam saatlerinde yapılıyor. İkinci öğretim ve örgün öğretimde sunulan dersler arasında herhangi bir fark yok. İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara sahip" diye konuştu.

"İŞ BULMA ŞANSLARINI ARTIRABİLİRLER"

Tüm mezunların aynı diploma ve unvana sahip olacağını ifade eden Ay, "Hem puan olarak biraz daha düşük olması hem de çalışacak öğrenciler için uygun zaman oluşturması açısından ikinci öğretime öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini pekiştirme hem de mezun olduktan sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler. Örgün öğretimde stajlar sadece yaz döneminde yapılabilirken, ikinci öğretim öğrencileri yaz dönemine ek olarak eğitim öğretim dönemi içerisinde de stajlarını yapıp akşam okullarına devam edebilirler" dedi.

(İHA)