"Ek kontenjanda eğitim fırsatlarından yararlanın" - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek kontenjan tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ek tercih hakkı olan adaylara tavsiyede bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar "Ek tercih yaparken tüm adayların aslında birçok eğitim fırsatı mevcut. Adaylar bu fırsatlardan mutlaka yararlanmalı. Hedeflerini tutturamamış olabilirler ama ideallerinden vazgeçmesinler. Mutlaka eğitim fırsatlarından yararlansınlar. Sağlıkta lisans tamamlama, DGS, Çift Anadal, Yandal imkanlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapsınlar" dedi.

YÖK tarafından adaylara sunulan Sağlıkta Lisans Tamamlama programı hakkında detaylı bilgi veren Tuba Uçar şunları söyledi: "Sağlıkta Lisans Tamamlama" ön lisans diploması alan sağlık personellerinin eğitimlerini lisans programı üzerinden tamamlaması işlemine denmektedir. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak ön lisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları oluyor."

Tuba Uçar şöyle devam etti;

"Adaylar en fazla 20 tercih yapabiliyor. Sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi alma hakkı kazanıyor. Bunu şu şekilde örnekleyebiliriz. Aday öğrenci ek tercihte Evde Hasta Bakım programını tercih edip mezun olursa Sağlıkta Lisans Tamamlama ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Beslenme Diyetetik bölümüne geçiş yapabilir. Aynı şekilde ek yerleştirmede Çocuk Gelişimi tercih eden adayımız mezuniyeti sonrasında Sağlıkta Lisans Tamamlama ile Beslenme ve Diyetetik veya Sağlık Yönetimi bölümünü geçiş yapabilir. YÖK tarafından öğrencilere sunulan bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ederim. Adaylar, ek yerleştirme tercihleri ile ilgili detaylı bilgi ve soruları için kurumumuzun online rehberlik danışanlarından destek alabilirler"

- İstanbul