EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak - Son Dakika

EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak

Son Güncelleme: 25.09.2023 15:27

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini 28 Eylül'de görüşecek. Peki anayasa mahkemesi düzenlemeyi iptal ederse, ek MTV'yi ödeyenler paralarını geri alabilecek mi? Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran, dava açıp ödeme yapan mükelleflerin iptal kararı durumunda ödemeyi faiziyle geri alabileceklerini, dava açmayıp ödeme yapan mükelleflerin ise hukuki durumu kabul etmiş sayıldıklarından para iadesi alamayacaklarını söyledi.

Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kritik gün perşembe. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu 28 Eylül'de esastan görüşecek. Peki anayasa mahkemesi düzenlemeyi iptal ederse, ek motorlu taşıtlar vergisini ödeyenler paralarını geri alabilecek mi? Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran AYM'nin kararı öncesi olasılıkları anlattı.

"İPTAL KARARI GELİRSE FAİZİYLE GERİ ALACAK"

AYM'nin ek MTV'yi iptal ederse dava açan mükelleflerin parasını alacağını söyleyen Başaran "Eğer 6 Eylül'e kadar dava açmışsa ve ödemeyi de yapmışsa Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı geldiğinde yaptığı ödemeyi faiziyle geri alacak." değerlendirmesinde bulundu.

"DAVA AÇMAYAN GERİ ALAMAYACAK"

Ödeme yapıp dava açmayan mükelleflerin para iadesi alamayacağını anlatan Başaran, "Dava açmadan ödeme yapanlar için maalesef olumlu konuşabilmek mümkün değil. Onlar ödemeyi yaptıkları ve dava açmadıkları için mevcut hukuki durumu kabul etmiş sayılıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı onları etkilemiyor. Dava açmayıp ödemesini yapan mükellefler için yasa korucunun yasal düzenleme yaparak ödenen ek MTV'nin iadesini sağlamalıdır." dedi.

ÖDEME YAPMAYAN MÜKELLEFLER

Başaran, ödeme yapmayan mükelleefler için de "Anayasa Mahkemesi kararı açıklanana kadar ödemesini yapmayan mükelleflere vergi dairesinde ödeme emri aldılarsa hemen dava açmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Hukuk, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Hukuk EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak - Son Dakika
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