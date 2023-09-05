Ek MTV'nin 1. taksit ödemesi için yarın son gün

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlar için 2023 yılında bir defaya mahsus olarak ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınması kararlaştırılmıştı. Normal şartlarda 31 Ağustos'ta sona erecek ek MTV'nin birinci taksit ödemesi 6 Eylül gün sonuna kadar uzatılmıştı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede birinci taksit ödemesi yarın sona eriyor.
EK MTV iki taksitte ödeniyor. İlk taksit için son ödeme günü yarın. İkinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.
Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün.
Son Dakika › Otomobil › Ek MTV'nin 1. taksit ödemesi için yarın son gün - Son Dakika