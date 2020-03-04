Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmelikleri sağlık çalışanlarına iyileştirmeler getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmelikleri sağlık çalışanlarına iyileştirmeler getiriyor - Son Dakika

Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmelikleri sağlık çalışanlarına iyileştirmeler getiriyor

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu iki yönetmelikle sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeler ve vatandaşlara hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdiklerini bildirdi.

Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmelikleri sağlık çalışanlarına iyileştirmeler getiriyor, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu iki yönetmelikle sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeler ve vatandaşlara hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdiklerini bildirdi.


Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerimiz bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik" ifadelerini kullandı.


Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelin ek ödemelerini artırdıklarını belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:


"Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelimizin ek ödemelerini artırıyoruz. Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca fedakarca görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizin ek ödemelerinde de iyileşme sağladık. Birlikte Kullanım Yönetmeliğimiz ise, bakanlığımıza bağlı hastanelerle üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri arasındaki işbirliği alanlarını düzenliyor. En önemli yenilik, artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması. Böylece özellikle şehir hastanelerimizi birden fazla üniversite ile birlikte kullanarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz."


Yapılan değişiklikle üniversitenin öğretim görevlilerinin ve diğer personelinin bundan böyle sözleşme imzalayacağını belirten Bakan Koca, "Bir diğer önemli değişiklik ise ilgili üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle sözleşme imzalanacak olması. Sözleşme süresi en fazla üç yıl olacak ve süre sonunda tekrarlanabilecek. Bu sözleşmelerde öğretim görevlilerinin hizmet sunumu, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik hedefleri belirlenecek ve yıllık değerlendirmeler yapılacak. Sağlık sistemimize güç katacak bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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