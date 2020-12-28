Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi - Son Dakika

Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi

28.12.2020 07:28
Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi, System.String[]

2020 yılının son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek. Yılbaşında alınacak koronavirüs tedbirlerinin, aşı çalışmalarının ve gündemdeki diğer konuların konuşulacağı toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Bu yılın son kabine toplantısı için gözler külliyede olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması beklenirken toplantının ana gündem maddelerinden biri de yine koronavirüsle mücadele olacak. Toplantıda ayrıca ekonomiden dış politikaya, ulaştırmadan sağlığa kadar konu başlıklarıyla 2020 yılının değerlendirilmesi yapılacak.

YILBAŞI ÖNLEMLERİ KONUŞULACAK

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi koronavirüs olacak. Özellikle bu hafta 4 gece 3 gün yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; hem otellerde hem evlerde toplu partilere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kabine Toplantısı'nda da yılbaşı partilerine yönelik nasıl önlemler alınacağı görüşülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması ve bu tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

AŞILAMA SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Diğer önemli bir gündem ise aşı ve aşılama süreci. Birkaç güne ülkemize ulaşacak olan Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısı ilk etapta 3 milyon doz civarında olacak. Kabine toplantısında; aşılamayla ilgili nasıl bir yol izlenecek, kimlere aşılar yapılacak ve aynı zamanda ek aşılar, ek sözleşmeler ne zaman ne çerçevede yapılacak? Tüm bu detaylar ele alınacak.

BİR DİĞER GÜNDEM DIŞ POLİTİKA

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de dış politika olacak. Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı için hem AB hem de ABD'ye yönelik olumlu mesajları olmuştu. Bu konu başlıkları da Kabine'nin gündeminde değerlendirilecek.

EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Toplantıda koronavirüs salgınının seyri değerlendirilecek. Eğer ek tedbir alınması gerekiyorsa ek tedbirler alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının ardından kamuoyuna bir basın toplantısıyla hem tedbirlerin hem de 2020-2021 yılına yönelik mesajların verilmesi bekleniyor.

Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Koca son noktayı koydu: Aşılamada vatandaşlarımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" sözlerini Behzat Uygur ti'ye aldı Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi         
23:38
Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi         
22:38
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı         
20:21
Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi         
20:15
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum         
10:13
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 07:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei