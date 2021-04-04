EKAY tesisi ile Bağlar'ın çevre sorunu çözüme kavuşacak - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Karacadağ bölgesinde hayata geçireceği Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) tesisiyle Bağlar ilçesinin çevre sorununun son bulacağı bildirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, katı atıkların bertaraf edilmesini sağlayacak Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesinin temelinin Büyükşehir Belediyesince atıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Karacadağ bölgesinde hayata geçireceği EKAY tesisinin genelde Diyarbakır özelde ise Bağlar'ın yarım asırlık çevre sorununa son vereceğini belirtti.

Vahşi depolamanın en çok Bağlar halkını olumsuz etkilediğini ifade eden Beyoğlu, EKAY projesini memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Vali Karaloğlu'nun gayretleriyle hayata geçirilen hizmetlerin Diyarbakır'ın geleceğine yön verdiğini bildiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"20-25 yıl boyunca bu sorunu çözmeyerek Bağlar'ı ve Diyarbakır'ı kaderine terk eden bir zihniyet vardı. Hamd olsun artık şehrimize ve milletimize hizmet etmeye adanmış bir anlayış var. Sayın Valimize ilçem adına şükranlarımı sunuyorum."