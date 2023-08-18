Eke İlaç, bir alt markası olan iColon ile global pazarda büyümeyi hedefliyor. - Son Dakika

Eke İlaç, bir alt markası olan iColon ile global pazarda büyümeyi hedefliyor.

Eke İlaç, bir alt markası olan iColon ile global pazarda büyümeyi hedefliyor.
Son Güncelleme: 18.08.2023 16:46

Aktar ve eczane kanalında inovatif ürünleri ile ilgi çeken Eke İlaç şimdi de iColon markasını uluslararası arenada rekabet edebilir bir konuma gelmesi için yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Eke İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Eken, şirketin büyüme stratejisi ve hedef pazarları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. iColon markasının uluslararası arenada rekabet edebilir bir konuma gelmesi için yoğun bir AR-GE sürecinden geçtiğini ve şirketin bu alandaki yatırımlarının sürekli arttığını belirtti.

Global pazarda büyüme hedefine ulaşmak için öncelikle Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklanacaklarını belirten Ferdi Eken, bu pazarlarda tüketicilerin bitkisel ve sağlıklı yaşamı destekleyen ürünlere olan talebinin artmasını, iColon'un büyüme stratejisini destekleyen önemli bir faktör olarak görüyor.

Ayrıca, hedef pazarlarda büyümek adına iş birlikleri ve dağıtım ağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini ekledi ve şirketin global arenada marka bilinirliğini artırmak için dijital pazarlama ve reklam kampanyalarına önemli yatırımlar yapacağını vurguladı.

Eke İlaç, iColon markası altındaki inovatif gıda takviyesi ürünleriyle tüketici sağlığı sektöründe önemli bir fark yaratmayı hedefliyor. Şirket, ürün yelpazesini genişleterek ve yeni pazarlara açılarak hedeflediği büyümeyi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Eke İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Eken, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Eke İlaç olarak, Türkiye'de yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünlerimiz, yurt dışında büyük ilgi görüyor ve bu da bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. İhracata yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık ve yakın zamanda inovatif ürünlerimizi dünya pazarına sunmaya hazırız."

Eke İlaç, inovasyon ve AR-GE çalışmalarına büyük önem veren bir şirket olarak biliniyor. Bu çerçevede, şirketin dünya pazarlarına açılmasıyla birlikte daha da büyük başarılar elde etmesi ve Türkiyenin OTC (reçetesiz ilaç) sektöründe adından daha fazla söz ettirmesi bekleniyor.

Sağlık, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Toplum Eke İlaç, bir alt markası olan iColon ile global pazarda büyümeyi hedefliyor. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eke İlaç, bir alt markası olan iColon ile global pazarda büyümeyi hedefliyor. - Son Dakika
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