Ekemen, "Haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz"

Ekemen, "Haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz"KARABÜK - Öz Büro İş Sendikası Karabük İl Başkanlığı tarafından 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerinin yaşadıkları sıkıntılar üzerine basın açıklaması yapıldı.

Ekemen, "Haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz"

KARABÜK - Öz Büro İş Sendikası Karabük İl Başkanlığı tarafından 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerinin yaşadıkları sıkıntılar üzerine basın açıklaması yapıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Öz Büro İş Sendikasına üye taşeoran işçiler ile birlikte bir araya gelen İl Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, yaptığı açıklamada 2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerin o tarihten itibaren yaşadıkları ekonomik kayıpların ve her geçen gün artan psikolojik baskıların dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, "Taşeron çalışanıyken yaşadığımız hak kayıplarının, haksız ve yanlış uygulamaların sebebi olarak taşeron sistemini görüyor bunu anlayabiliyorduk. Ancak kadrolu olduktan sonra bu sorunların ve haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz. Hastane gibi insan sağlığını ve insan yaşamını doğrudan etkileyen hizmet süreçlerinin başarılı olmasının yolu çalışanların motivasyonu ve performansından geçmektedir. Ancak üzülerek ifade edelim ki bu durum göz ardı edilmekte, bir kısım idareciler tarafından üyelerimize uygulanan psikolojik baskıların ardı arkası kesilmemektedir" dedi.

Ekemen, memurların ve diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları olmasına rağmen kendileri de kamu çalışanı olan üyelerin bu haktan yoksun olmaları aile bütünlüklerinde ciddi bozulmalar meydana getirdiğini ifade ederek, "Bütün bu sorunların yaşanmasının en temel sebebi 696 sayılı KHK değil, yöneticilerin keyfi ve yanlış yorumlarıdır. Keyfi uygulamaları ile üyelerimiz üzerinde baskı ve mobbing uygulayan idarecilerin bulunduğu iş yerlerinde çalışmak üyelerimiz için dayanılmaz hale gelmiştir. Kamuda işini özveriyle yapan ancak taşeron sisteminde iken yıllardır büyük mağduriyetler yaşayan üyelerimizin sorunlarının hala çözülmemesi nedeniyle görevlerinin gereklerini yerine getirmekte ihmal gösteren bir kısım kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur. Yapılan tüm bu haksız uygulamaların sona erdirilmesi ve iş yerindeki huzurun ve etkin verimli çalışma ortamının tekrar sağlanabilmesi amacıyla yapacağımız suç duyurusu sonucunda yüce Türk yargısının, sorumlular hakkında en ağır cezaya hükmedeceklerine olan inancımız tamdır. Sonuç olarak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yüz binlerce insani mutlu eden Cumhurbaşkanımızın kararname ile güvence altına aldığı haklarımızın bordrolarımızdan çıkartılmış olması hem KHK'ya hem de mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Bütün ilgililerden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hareket etmelerini, çalışanların mağduriyetlerinin önlenmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi konularında hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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