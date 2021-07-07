Eken Özgürlükler Adası görüşmelerini değerlendirdi

STO Başkanı Mustafa Eken, Özgürlükler Adasında gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İç Anadolu Bölge İstişare toplantısını değerlendirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bölge oda ve borsa başkanları katıldı. TOBB tarafından yap-işlet-devret modeliyle hizmete sunulan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezen heyet, burada açılan restoran, otel ile koruma altına alınan yapılarla ilgili incelemelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas TSO olarak özellikle pandemi sürecinde üyelerle sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yaşadığımız salgın süreci üyelerimizi olumsuz etkiledi. Hizmet sektörü başta olmak üzere bu süreçten etkilenen sektörlerimizi sık sık ziyaret ederek sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledik. Bu verileri her zaman yanımızda olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardık. Üyelerimizin taleplerine hızlı çözümler ürettik. Ayrıca Sivas'ın 6. Bölge Teşvik kapsamına alınması konusunda verdiğimiz mücadelemizde de Başkanımız bizlere destek verdi, vermeye devam ediyor. Bu konuda emeklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioglu'na teşekkür ediyorum. Ayrıca beni 18 Kasım'da İç Anadolu Sözcüsü seçen ve bölgemizin sorunlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aktarma imkanı veren 63 Oda ve Borsa Başkanımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Eken, üyelerden gelen taleplerin yer aldığı dosyada yer alan talepleri aktararak şunları kaydetti; "Üyelerimizin bu süreçte toparlanabilmeleri için daha önce talep ettiğimiz düşük faizli kredi, sicil affının getirilmesi, eğitim sektörü için özel teşvik verilmesi taleplerimizi yineliyoruz. Zor günler yaşayan medikal sektörümüzün alacaklarının tahsil edilebilmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz." - SİVAS