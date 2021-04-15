Eken, "Sivas için ortak çalışmalar yürüteceğiz" - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, göreve yeni gelen STK ve Kamu görevlilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, STSO olarak tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olacakları mesajını verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken kurum ve kuruluşlara yönelik iş birliği ve istişare turlarını sürdürüyor. Eken, Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı ziyaret etti. Türk Polisi her zaman halkın yanında ve halkın kalbindedir diyen Başkan Eken şunları kaydetti; "Bu anlamlı günde İl Emniyet Müdürümüz nezdinde üstün başarı ve fedakarlık ile görev yapan Polis Teşkilatımızın 176. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyorum. Şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, "Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Baro Başkanlığına seçilen Av. Fatih Sevim'i ziyaret eden Başkan Eken, görevinde başarılar dileyerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde Sivas Baromuz ile Sivas'ımız için ortak çalışmalar yürüteceğiz. Başkanlar Kurulumuzda da birlikte görev yapacağız. Yeni başkanımıza ve yönetimine görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Sivas Baro Başkanı Av. Fatih Sevim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "STSO Başkanımız Mustafa Eken'e nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine getirilen Kadir Algın'ı da ziyaret eden Başkan Eken şu şekilde konuştu; "Kıymetli Genel Sekreterimize görevinde başarılar diliyorum. Birlikte görev yaptığımız kuruluşlarımız var. Sivas için bir ve beraber olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ise ziyaret nedeniyle Başkan Eken'e teşekkür etti. Başkan Eken daha sonra Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanlığına seçilen Fatih Deveci ve Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden seçilen Cemalettin Arslan'ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. - SİVAS