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Eker I Run 2019 Koşusu

12 dakika önce

Eker I Run 2019 Koşusu, Bursa'da yapıldı.

Eker I Run 2019 Koşusu, System.String[]

Eker I Run 2019 Koşusu, Bursa'da yapıldı.

Eker firması tarafından "Sağlıklı Yaşam İçin Koş" sloganıyla düzenlenen ve 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katıldığı koşu Uludağ'ın bin 810'luk rakımında 42K Maratonu ile başladı.

Sporcular "15K", "5K", "Özel Sporcular Koşusu" ve "Paten Yarışı" kategorilerinde organizasyona katıldı. 6-12 yaş grubu çocuklar da "Minik Adımlar" koşusunda ter döktü.

Merkez Nilüfer ilçesindeki Eker Meydanı'nda son bulan yarışlarda, 42K Maratonu'nda erkekler birincisi 2 saat 47 dakika 38 saniyeyle Necati Aktaş, kadınların birincisi ise 3 saat 44 dakika 35 saniyeyle Aslı Gümüş oldu.

15K erkeklerde Volkan Yıldız, kadınlarda Behice Koyuncuoğlu, 5K erkeklerde Murat Emre Tetik, kadınlarda Sebahat Akpınar birinci geldi.

Etkinlikte, 500'i aşkın 6-12 yaşlarında çocuk sporcunun katılımıyla Bursa-Orhaneli yolunda Paten Yarışı yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), SosyalBen Vakfı ve İhtiyaç Haritası'nın yer aldığı ve aynı zamanda 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde düzenlenen Yardımseverlik Koşusu'nda 250 bin liranın üzerinde bağış toplandı.

Uludağ, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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