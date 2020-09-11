"Eker I Run", bu yıl farklı formatla koşulacak

Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen "Eker I Run" koşu organizasyonu, bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir formatta gerçekleştirilecek.

Bu sene "İçinde var, açığa çıkar" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, salgın döneminde açık havada spor yapmanın önemine, sağlıklı yaşama ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine vurgu yapılacak.

"www.ekerkosu.com" adresinden ücretsiz kayıt yaptıracak olan sporseverler, 1-4 Ekim tarihleri arasında dünyanın herhangi bir yerinde açık havada koşarak etkinliğe katılabilecek. Koşucular, Eker I Run 2020'de 2 bin metre, 5 bin metre, 15 bin metre, 42 bin metre, minik adımlar ya da paten yarışı seçeneklerinden dilediğini tercih edebilecek.

Seçtikleri yarış tipindeki parkuru tamamlayan koşucular, GPS özelliği olan bir spor sağlık uygulamasından aldıkları sonuçları 5 Ekim Pazartesi gününe kadar "www.ekerkosu.com" adresine yükleyerek, sıralamadaki yerlerini görebilecekler. Sonuç gönderen sporcular arasında yapılacak çekilişle, çeşitli sponsor ödülleri de verilecek.

Ayrıca, Eker I Run 2020'de "Adım Adım-İyilik Peşinde Koş" platformu ile birlikte yarışın en önemli etkinliklerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu da üçüncü kez düzenlenecek. Koşucular, Adım Adım platformundan seçtikleri bir STK için bağış yapabilecek veya bir bağış kampanyası oluşturabilecek.