Eker Kadın Yelken Takımı’ndan birincilik
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Eker'in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, "Deniz Kızı Yelken Kupası"nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.
Eker'in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, "Deniz Kızı Yelken Kupası"nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:10
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