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Eker Kadın Yelken Takımı’ndan birincilik

29 dakika önce

Eker'in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, "Deniz Kızı Yelken Kupası"nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.

Eker Kadın Yelken Takımı’ndan birincilik, System.String[]

Eker'in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, "Deniz Kızı Yelken Kupası"nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:10 
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