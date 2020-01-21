Ekholm: 5G teknolojilerinde Ericsson Huawei'in önünde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ekholm: 5G teknolojilerinde Ericsson Huawei'in önünde - Son Dakika Ekonomi

Ekholm: 5G teknolojilerinde Ericsson Huawei'in önünde

6 saat önce

İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'ın CEO'su Borje Ekholm, 5G ağı teknolojilerine öncülük eden şirketin, Çinli teknoloji şirketi Huawei değil, Ericsson olduğunu söyledi.

Ekholm: 5G teknolojilerinde Ericsson Huawei'in önünde, System.String[]

İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'ın CEO'su Borje Ekholm, 5G ağı teknolojilerine öncülük eden şirketin, Çinli teknoloji şirketi Huawei değil, Ericsson olduğunu söyledi.

Ekholm, bugün İsviçre'nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'ye yaptığı açıklamada "Önümüzde kimseyi görmüyorken geride kaldığımız söylemeyi zor buluyorum" dedi.

Ekholm, Huawei'yi sarmalayan jeopolitik gerilimlerin "piyasada oluşturduğu belirsizliğe rağmen", "işlerin Ericsson için kolay olduğunu söylemenin" yanlış olduğunu belirtti ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da kullanılan ilk ekipmanların Ericsson'a ait olduğunu hatırlattı.

Bazı Avrupa ülkeleri, ABD'den gelen Huawei yasağı ve şirkete yönelik uyarılar sebebiyle Huawei'yi 5G ağ tedarikçileri olarak seçip seçmemeyi değerlendiriyor.


Ericsson, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:33:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekholm: 5G teknolojilerinde Ericsson Huawei'in önünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]