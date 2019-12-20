Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, Türkiye'nin ilk 1000 firması arasında olduklarını belirterek, "Bu yıl ciromuz bir önceki seneye göre yüzde 40 arttı, yılı 430 milyon civarında bir rakamla kapatmayı planlıyoruz. Bu yıl 22 bin ton gibi peynir üretimi yaptık."dedi.



Burçin Ekici, restoranda bir araya geldiği gazetecilerle firmanın 62 yılık yolcuğu ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verdi. Ekici, Peynirleri Genel Müdürü Burçin Ekici, Ekici peynirin 1957 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde kurulduğunu ve hikayelerinin Antalya'da devam ettiğini, Türkiye'de ilk 1000 arasına girmiş bir firma olduklarını kaydetti.



1979 Antalya'ya geldiklerini hatırlatan Ekici, "İlk mandıramızı Varsak bölgesinde açtık. O dönem açık peynire yönelik bir tüketim vardı. Bizim üretimimiz sadece teneke peynirdi. Gelişen ve değişen tüketici alışkanlıklarına yanıt vermek için paketli ürünlere geçtik. Bu bizler için büyük bir değişiklikti." dedi.



2006-2007 yılına kadar Varsak'ta üretime devam ettiklerini ve daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislere taşındıklarını ifade eden Ekici," Burada bizim büyük değişimimiz başladı. İstanbul piyasasında bir tanınırlığımız vardı, 2008 yılında bir karar verdik. ya yolumuza bu şekilde devam edecektik, ya da Türkiye geneli bir marka olacaktık. Bayileşmeye başladık. Buna da Karadeniz bölgesinden başladık."diye konuştu.



"2019 yılı bizim için çok iyi geçti"



Bayileşmeye Karadeniz'den başladıklarının altını çizen Ekici,"Karadenizliler bizim lokum kıvamındaki peynirimizi çok sevdi. Kısa sürede ülke geneline yayıldık. Dedemizden miras kalan iş disipliniyle Ekici peyniri bugünlere getirdik." dedi.



Türkiye'nin ilk 1000 firması arasında olduklarını yineleyen Ekici, " Her gün 350 ton süt işliyoruz, 60 ton peynir üretiyoruz. Türkiye'nin 4 bir yanına dağıtıyoruz. 65 civarında bayimiz var. 65 bayi ile 30 bin satış noktasında Ekici peyniri halkımızla buluşturduk. Bu sayı bu yıl 42 bine yükseldi. 2019 yılı Ekici peynir için harika geçiyor, yatay bir büyüme ile büyüdük. Daha fazla hanede Ekici peynirin tüketildiğini söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.



"Yılı 430 milyonluk gelirle kapatacak"



Bu yıl cirolarını bir önceki seneye göre yüzde 40 arttırdıklarının altını çizen Ekici, " Yılı 430 milyon civarında bir rakamla kapatmayı planlıyoruz. Bu yıl 22 bin ton gibi peynir üretimi yaptık. Bu 22 bin ton Ekici için gerçekten elde ettiği en yüksek miktardır, bununla gurur duyuyoruz."dedi.



Burçin, 517 kişiye istihdam sağladıklarına değinerek, istihdamın yarısından fazlasının kadın çalışan olduğuna dikkat çekti. 30'a yakın peynir çeşidi ürettikleri ama lokomotif ürünlerinin lokum kıvamında beyaz peynir olduğunu dile getiren Ekici, "Beyaz peynir üretmekle birlikte farklı peynirlere girdik. 30'a yakın peynir çeşidinin üretimini yapıyoruz. El değmeden üretim yapıyoruz. Beyaz peynirde yıllık 100 bin ton süt işleme kapasitemiz var." dedi. Burçin, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye'de en çok sevilen tercih edilen ikinci peynir markası olduklarını kaydetti.



"Peynir olarak liderlik yapmak istiyoruz"



2019'daki yatay büyüdüklerini kaydeden Burçin, 2020 yılında dikey olarak büyümeyi hedeflediklerini belirti.



Ekici'nin sadece peynir üreteceğini vurgulayan Burçin Ekici, "Diğer alanlara girmek bizim için çok daha kolay. Ama biz kolay yolu tercih etmiyoruz, sadece peynirde büyümek istiyoruz. Bu yolda Ekici peynir olarak liderlik yapmak istiyoruz." dedi. Burçin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki bazı ülkelere ihracatlarının olduğunu dile getirdi. Ekici olarak Türkiye'de sektörde ilk 5 firma arasında yeraldıklarını dile getiren Ekici, ihracata daha fazla ağırlık vermek istediklerini belirtti.



"Çiğ süt üretimi geriledi"



Verimliliğe yatırım yapmak istediklerini dile getiren Ekici, bu yılda 15 milyona yakın yatırım yapacaklarını vurguladı.



Çiğ süt üretiminin biraz gerilediğini kaydeden Ekici, "Yem fiyatları arttı, üretici üretimi bıraktı, hayvanlar kesildi. Şuan çiğ süt fiyatı 2 lira 30 kuruş. Biz üreticilerin ödemelerini aksatmıyoruz, yem satma gibi bir dayatmamız yok." dedi. Burçin, ileride süt üretimi gibi bir planlarının olmadığını sözlerine ekledi. - ANTALYA