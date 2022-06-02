Ekili alanda korkutan yangın - Son Dakika
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Ekili alanda korkutan yangın

02.06.2022 20:50
Ekili alanda korkutan yangın

Adıyaman'da ekili alanda çıkan yangın 20 dönümlük alanı küle çevirdi.

Adıyaman'da ekili alanda çıkan yangın 20 dönümlük alanı küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Özelevler mevkiinde bulunan ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, traktörleriyle yangın alanına giderek traktörlerine taktıkları pulluklarla yangının önünü kesmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda 20 dönümlük alanın yanarak küle döndüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ekili alanda korkutan yangın
Ekili alanda korkutan yangın
Ekili alanda korkutan yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekili alanda korkutan yangın - Son Dakika


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