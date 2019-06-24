Son Dakika Haberleri: Ekili arazi çıkan yangında küle döndü
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Ekili arazi çıkan yangında küle döndü

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde arpa ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.

Ekili arazi çıkan yangında küle döndü, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde arpa ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Eti bakır çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesiyle müdahale edilerek söndürüldü. Yangında Abdulkadir Turan'a ait arpa ekili arazi küle döndü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
Mardin, Mazıdağı, 3. Sayfa
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